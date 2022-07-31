В России резко вырос спрос на аналоги Microsoft Office

В «М. Видео – Эльдорадо» сообщили, что продажи альтернативного софта во втором квартале 2022 года увеличились почти в 7,5 раза. В основном покупают болгарский OfficeSuite и корейский Hancom. Активно скачивают и продукты «МойОфис». На данный момент произведено более 14 млн установок. Ещё одно заметное решение на рынке — «Р7 Офис».

Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников считает, что по возможностям и характеристикам российские офисные пакеты мало чем отличаются от зарубежных.