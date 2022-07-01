В России создали компьютер, который невозможно заразить вирусами

Сегодня в 14:13
1 мин.
В России создали компьютер, который невозможно заразить вирусамиПо крайней мере так утверждают инженеры
Российские учёные создали компьютер, который невозможно заразить вирусами. Это одноплатная конструкция, которую можно использовать для защиты от проникновения хакеров в системы критической информационной инфраструктуры (КИИ) — от банкоматов до терминалов управления АЭС.
Микрокомпьютер назвали m-TrusT. Его интерфейс совместим с разными типами устройств, это позволяет встраивать разработку практически в любое оборудование. При включении устройства машина может только считывать, но не сохранять информацию, поэтому вирусы в принципе не могут проникнуть в память m-TrusT, что делает его практически неуязвимым.
Так можно защитить вычислительные устройства от внедрения вирусов или кражи ключей к закодированной информации. Благодаря этому m-TrusT рассчитан на защиту объектов критической информационной инфраструктуры.
По оценкам разработчиков, стоимость производства одного микрокомпьютера составит от 50 тыяч до 100 тысяч рублей.