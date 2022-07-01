В России создали компьютер, который невозможно заразить вирусами

Микрокомпьютер назвали m-TrusT. Его интерфейс совместим с разными типами устройств, это позволяет встраивать разработку практически в любое оборудование. При включении устройства машина может только считывать, но не сохранять информацию, поэтому вирусы в принципе не могут проникнуть в память m-TrusT, что делает его практически неуязвимым.

Так можно защитить вычислительные устройства от внедрения вирусов или кражи ключей к закодированной информации. Благодаря этому m-TrusT рассчитан на защиту объектов критической информационной инфраструктуры.

По оценкам разработчиков, стоимость производства одного микрокомпьютера составит от 50 тыяч до 100 тысяч рублей.