В России создали сервис для автоматического удаления фона на фотографии

В России создали сервис для автоматического удаления фона на фотографииУдалось это сделать программистам из Новороссийска
Всё началось с того, что для строительного магазина разработчики создали программу, позволяющую оперативно загрузить фотографии с камеры в карточку товара в 1С и все эти фото товаров потом перемещать в интернет-магазин. И однажды об этой технологии высказался владелец сети магазинов обуви. Он сказал, что было бы лучше, если бы фон на фото был сразу белым.
Так и появился этот сервис.
Название Benzin пришло от одного из партнёров компании. При этом в сервис встроено аж три нейросети. Благодаря им и обрабатываются фотографии.
А на вопрос о том, для чего создан ещё один сервис по удалению фона с фото, представители компании отвечают, что их разработка помогает выполнить сразу несколько функций. Помимо удаления фона, это кадрирование, изменение размера. Применение всего вместе для одной фотографии занимает от 30 до 40 секунд. Так очень быстро можно запомнить карточки товаров в онлайн-магазине.