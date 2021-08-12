В России создали сервис для автоматического удаления фона на фотографии

Всё началось с того, что для строительного магазина разработчики создали программу, позволяющую оперативно загрузить фотографии с камеры в карточку товара в 1С и все эти фото товаров потом перемещать в интернет-магазин. И однажды об этой технологии высказался владелец сети магазинов обуви. Он сказал, что было бы лучше, если бы фон на фото был сразу белым.

Так и появился этот сервис.