В России увеличили эффективность «умных зеркал» на 40% с помощью 3D-печати

Учёные использовали ударопрочный полистирол с внутренней ячеистой структурой, покрытый медной фольгой. Такое сочетание ячеистой геометрии и проводящего слоя расширяет рабочую полосу частот и ускоряет передачу данных. При этом производство оказалось примерно в пять раз дешевле традиционных методов.

Учёные планируют адаптировать метод для серийного производства.

Работа над прототипом была продемонстрирована на международной конференции в Тбилиси ещё в 2024 году.