Опубликовано 08 октября 2025, 20:051 мин.
В России увеличили эффективность «умных зеркал» на 40% с помощью 3D-печати«Свет мой, зеркальце!»
Исследователи Института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН создали недорогой способ улучшить «умные зеркала» — устройства, управляемые радиоволнами, которые применяются для усиления сигнала в сетях 5G. Благодаря 3D-печати эффективность зеркал выросла на 40%.
Учёные использовали ударопрочный полистирол с внутренней ячеистой структурой, покрытый медной фольгой. Такое сочетание ячеистой геометрии и проводящего слоя расширяет рабочую полосу частот и ускоряет передачу данных. При этом производство оказалось примерно в пять раз дешевле традиционных методов.
Учёные планируют адаптировать метод для серийного производства.
Работа над прототипом была продемонстрирована на международной конференции в Тбилиси ещё в 2024 году.