В России в 2-3 раза выросли цены на жёсткие диски

Корреспонденты «Ведомостей» изучили цены на Савеловском рынке в Москве. Они убедились, что жёсткие диски ёмкостью 8 ТБ теперь стоят от 40 000 рублей, хотя в начале апреля они стоили около 20 000 рублей. Накопитель на 10 ТБ подорожал в три раза — до 90 тысяч рублей с 30 тысяч. Цена растёт в зависимости от объёма диска: чем ёмкость больше, тем рост сильнее.

Также продавцы рассказали, что накопители становятся дефицитом. Яндекс.Маркет тоже подтвердил рост цен на жёсткие диски. Многие модели даже исчезли из продажи. На Ozon рассказали, что в первую очередь растёт спрос на накопители объёмом от 4 ТБ.

Эту ситуацию связывают с популярностью криптовалюты Chia, которая требует для майнинга жёсткие диски и SSD. Недавно стало ясно, что добыча криптовалюты довольно быстро истощает ресурс накопителей.