В России в июне подешевели компьютеры и бытовая техника

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В России в июне подешевели компьютеры и бытовая техникаИ вообще зафиксировали дефляцию, что может быть тревожным знаком
Росстат сообщил, что в июне цены на телевизоры снизились на 2,7%, на ноутбуки — на 1,7%, на холодильники — на 1,5% по сравнению с маем.
Также подешевели мониторы для настольного компьютера — на 2,0%, флеш-накопители USB — на 1,7%, моноблоки — на 0,6%. Что касается бытовой электроники, то стоимость миксеров и блендеров упала на 2,3%, электроутюгов — на 2,2%, бытовых плит — на 1,8%, микроволновых печей — на 1,7%. При этом на электропылесосы цены выросли на 1,1%, на энергосберегающие лампы — на 0,5%.
В целом, по данным Росстата, в июне цены в России упали на 0,35% по сравнению с маем. В некоторых регионах падение оказалось ещё существеннее. Процесс снижения цен называют дефляцией. Это считается тревожным экономическим явлением, если речь идёт не о сезонности.