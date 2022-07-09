В России в июне подешевели компьютеры и бытовая техника

Также подешевели мониторы для настольного компьютера — на 2,0%, флеш-накопители USB — на 1,7%, моноблоки — на 0,6%. Что касается бытовой электроники, то стоимость миксеров и блендеров упала на 2,3%, электроутюгов — на 2,2%, бытовых плит — на 1,8%, микроволновых печей — на 1,7%. При этом на электропылесосы цены выросли на 1,1%, на энергосберегающие лампы — на 0,5%.

В целом, по данным Росстата, в июне цены в России упали на 0,35% по сравнению с маем. В некоторых регионах падение оказалось ещё существеннее. Процесс снижения цен называют дефляцией. Это считается тревожным экономическим явлением, если речь идёт не о сезонности.