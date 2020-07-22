В России выпустят первую материнскую плату с отечественным процессором

Производством матплаты занялись разработчик электроники «Эдельвейс», разработчик линейки операционных систем «Альт» «Базальт СПО» и разработчик «систем на криcталле» на базе архитектур MIPS и ARM «Байкал Электроникс».

Отечественные компьютеры будут поставляться с предустановленными российскими операционными системами «Альт Рабочая станция» и «Альт Образование».

Матплата выполнена в форм-факторе mini ITX. Центральный её компонент, как мы уже упомянули, — процессор Baikal-M. Он выполнен по 28-нм техпроцессу, в его основе лежат восемь 64-битных ядер ARM Cortex-A57 с частотой до 1,5 ГГц и восьмиядерный графический процессор Mali-T628 с частотой до 700 МГц.