В России выпустят собственные накопители SSD

Сама Kraftway разработала микросхему дискового контроллера и прототип SSD. Микросхема пока будет производиться в Тайване на фабрике TSMC. Первую партию выпустят уже в начале декабря. В ней будет использоваться память от Мicron и Toshiba, но производство её локализовано в российском городе Гусев.

Проект реализовали на деньги, полученные по госконтракту с Минпромторгом. Уже в 2020 году Kraftway собирается произвести десять тысяч SSD ёмкостью от 512 Гб до 2 Тб на заводе в Обнинске.

Некоторые эксперты предположили, что отечественный SSD будет востребован для реализации «закона Яровой» в городах, где число абонентов не превышает нескольких сотен тысяч.