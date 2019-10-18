Компьютеры
Сегодня 19:58
В России выпустят собственные накопители SSD
По госконтракту с Минпромторгом
Российская компания Kraftway объявила о выпуске собственного твердотельного накопителя информации (SSD). Микросхемы для него тоже хотят производить в России.
Сама Kraftway разработала микросхему дискового контроллера и прототип SSD. Микросхема пока будет производиться в Тайване на фабрике TSMC. Первую партию выпустят уже в начале декабря. В ней будет использоваться память от Мicron и Toshiba, но производство её локализовано в российском городе Гусев.
Проект реализовали на деньги, полученные по госконтракту с Минпромторгом. Уже в 2020 году Kraftway собирается произвести десять тысяч SSD ёмкостью от 512 Гб до 2 Тб на заводе в Обнинске.
Некоторые эксперты предположили, что отечественный SSD будет востребован для реализации «закона Яровой» в городах, где число абонентов не превышает нескольких сотен тысяч.
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