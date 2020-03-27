В России запустят сервис для сдачи мощных компьютеров в аренду

Сервис намеревается развивать российская компания Playkey. Она уже тестирует децентрализованную платформу для удалённой аренды компьютеров.

Владельцы хороших ПК смогут просто сдавать в аренду вычислительные мощности. Чтобы подключиться к сети Playkey, пользователям следует оставить заявку на сайте компании, а после этого пройти модерацию. На сегодня, как пишет VC.ru, к сети подключено 11 пользователей. Они полгода участвовали в закрытом тестировании.

Сообщается, что владелец компьютера, характеристики которого соответствуют минимальным требованиям, сможет получать по $50 в месяц. Минимальные требования можно посмотреть по этой ссылке.