В России значительно урезали сроки гарантии на видеокарты MSI

Стоит отметить, что MSI имеет право в одностороннем порядке изменять гарантийные условия. Этим правом компания воспользовалась в отношении нескольких моделей от NVIDIA и AMD.

Причиной тому, по мнению аналитиков, стал интерес майнеров к видеокартам MSI. Дело в том, что при добыче криптовалюты графические процессоры могут выходить из строя раньше окончания срока гарантии.

Ниже приведены модели MSI, у которых срок гарантии теперь составляет 6 месяцев: