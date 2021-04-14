Компьютеры
Сегодня в 18:41
В России значительно урезали сроки гарантии на видеокарты MSI
Уменьшили в 6 раз!
Производитель электроники MSI значительно урезал гарантийный срок видеокарт. Теперь вместо 36 месяцев он составляет 6.
Стоит отметить, что MSI имеет право в одностороннем порядке изменять гарантийные условия. Этим правом компания воспользовалась в отношении нескольких моделей от NVIDIA и AMD.
Причиной тому, по мнению аналитиков, стал интерес майнеров к видеокартам MSI. Дело в том, что при добыче криптовалюты графические процессоры могут выходить из строя раньше окончания срока гарантии.
Ниже приведены модели MSI, у которых срок гарантии теперь составляет 6 месяцев:
- Radeon RX 570 MINER 8G;
- Radeon RX 580 MINER 8G;
- Radeon RX 5500 XT MINER;
- Radeon RX 5600 XT MINER;
- Radeon RX 5700 MINER;
- Radeon RX 5700 XT MINER;
- GeForce RTX 2060 SUPER GAMING X RU;
- GeForce RTX 2060 GAMING Z RU;
- GeForce RTX 2060 SUPER VENTUS OC RU;
- GeForce RTX 2060 VENTUS OC RU;
- GeForce RTX 2060 VENTUS XS OC RU;
- GeForce GTX 1660 VENTUS XS OC RU;
- GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC RU;
- GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC RU;
- GeForce RTX 3060 Ti VENTUS 2X OC RU;
- GeForce RTX 3070 VENTUS 3X OC RU;
- GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC RU;
- GeForce RTX 3090 VENTUS 3X OC RU.