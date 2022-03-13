В российские магазины вернулись процессоры. Некоторые — по сниженным ценам

Отмечается, что значительнее всего процессоры подешевели в «Ситилинке». Так, цена Ryzen 9 5900X снизилась со 113 тысяч рублей до 86 тысяч, а у Core i7-12700K потеряла 10 тысяч рублей (до 90 790). Некоторые модели однако подорожали, например Core i9-12900K — на 26 тысяч рублей. В целом, в разных магазинах какие-то процессоры стали стоить меньше, а какие-то больше.