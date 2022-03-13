В российские магазины вернулись процессоры. Некоторые — по сниженным ценам

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В российские магазины вернулись процессоры. Некоторые — по сниженным ценамВозможно, стоит выйти на «охоту»
Издание 3DNews заметило, что в некоторых российских магазинах за последнюю неделю пополнился ассортимент процессоров, а отдельные модели даже подешевели.
Как увидели журналисты, потребительские процессоры вернулись в ассортимент «Регарда» и DNS. В последнем в рознице продаются только модели Intel Core 10- и 11-го поколений. Самые последние Intel Core 12-го поколения можно найти только в готовых ПК. Процессоры AMD Ryzen 5000 продаются и отдельно.
Отмечается, что значительнее всего процессоры подешевели в «Ситилинке». Так, цена Ryzen 9 5900X снизилась со 113 тысяч рублей до 86 тысяч, а у Core i7-12700K потеряла 10 тысяч рублей (до 90 790). Некоторые модели однако подорожали, например Core i9-12900K — на 26 тысяч рублей. В целом, в разных магазинах какие-то процессоры стали стоить меньше, а какие-то больше.
Источник: 3DNews