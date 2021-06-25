В российских магазинах бесплатно помогут обновить ноутбуки до Windows 11

Помимо этого, сеть магазинов оценила объём спроса на ноутбуки в России за последние семь лет. С 2015 года россияне купили около 11 млн штук ноутбуков на Windows 10. По прогнозам экспертов, продажи портативных ПК в первом полугодии 2021 могут превысить 77 млрд рублей и 1,3 млн штук.

По данным М.Видео-Эльдорадо, пятью самыми популярными производителями ноутбуков на российском рынке являются Asus, HP, Lenovo, Acer и Apple.

Напомним, Windows 11 выйдет осенью 2021 года. Российские пользователи смогут обратиться за помощью по её установке в ближайший магазин М.Видео или Эльдорадо. Надо учитывать, что не все процессоры официально поддерживают новую операционную систему. Почитать об этом подробнее можно тут.