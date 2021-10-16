В Россию привезли первую партию отечественных процессоров Baikal-M

Все вместе они весят 66 килограммов. Сообщается, что это меньше, чем изначально заказывал «Байкал Электроникс». Партию уменьшили из-за дефицита полупроводников. При этом российский производитель всё равно рассчитывает, что сможет выпускать по 10-15 тысяч ежемесячно. Такие объёмы должны установиться с 2022 года.

В «Байкал Электроникс» отметили, что являются единственным российским разработчиком на рынке с таким количеством процессоров. Кто их станет покупать, компания не раскрывает.

Ранее стало известно, что в России стартует серийное производство компьютеров и моноблоков на базе процессора Baikal-M. Этот чипсет выполнен по 28-нм техпроцессу. Включает в себя восемь ядер ARM Cortex-A57 и 8-ядерный GPU Mali-T628. Стоит отметить, что серийный выпуск продукции, выполненной по 28-нм нормам, впервые начался в третьем квартале 2010 года.