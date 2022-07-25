В Россию стали поставлять всё больше клавиатур без русской раскладки

По словам руководителя направления «Ноутбуки и ПК» «Марвел-Дистрибуции» Андрея Латышева, общее количество ноутбуков и клавиатур без русской раскладки может достигнуть к концу года 10%. Интересно, что недостаток таких аксессуаров и ПК влияет и на исполнение ряда госконтрактов, ведь поставлять госорганизациям устройства без русской раскладки нельзя.

В Минпромторге заявили, что нанести русскую раскладку на клавиатуру можно уже после покупки. Утверждается, что стоимость гравировки невысока. В среднем она составляет 1,5-2 тысячи рублей, но на некоторых устройствах придётся полностью вынимать клавиатуру, а это может нарушить гарантию.