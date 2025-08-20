В Сарове стартовала школа НЦФМ для молодых ученых о суперкомпьютерах

В рамках школы участники слушают лекции ведущих ученых о современных тенденциях в области суперкомпьютеров, их развитии в России и за рубежом, а также о практическом применении в науке, технике и промышленности. Особое внимание уделено фотонным и нейроморфным вычислительным системам.

Молодые ученые также могут представить свои исследования в формате устных или стендовых докладов. Аннотации докладов публикуются в сборнике тезисов школы.

До конца года НЦФМ проведет еще три научные школы для молодых ученых: в октябре — по лазерной физике и технологиям, в ноябре — по искусственному интеллекту и биг дата, а в декабре — по математическому моделированию на суперкомпьютерах экзо- и зеттафлопсной мощности.

Регистрация на эти мероприятия откроется позже на сайте НЦФМ.