Опубликовано 20 августа 2025, 18:43
1 мин.

В Сарове стартовала школа НЦФМ для молодых ученых о суперкомпьютерах

Эта и другие школы организованы совместно с «Росатомом» и РФЯЦ-ВНИИЭФ
С 18 по 22 августа 2025 года в Национальном центре физики и математики (НЦФМ) в Сарове проходит III Всероссийская школа-семинар «Центр исследования архитектур суперкомпьютеров». Мероприятие рассчитано на молодых ученых и специалистов до 39 лет — студентов, аспирантов, исследователей и разработчиков.
В рамках школы участники слушают лекции ведущих ученых о современных тенденциях в области суперкомпьютеров, их развитии в России и за рубежом, а также о практическом применении в науке, технике и промышленности. Особое внимание уделено фотонным и нейроморфным вычислительным системам.

Молодые ученые также могут представить свои исследования в формате устных или стендовых докладов. Аннотации докладов публикуются в сборнике тезисов школы.

До конца года НЦФМ проведет еще три научные школы для молодых ученых: в октябре — по лазерной физике и технологиям, в ноябре — по искусственному интеллекту и биг дата, а в декабре — по математическому моделированию на суперкомпьютерах экзо- и зеттафлопсной мощности.

Регистрация на эти мероприятия откроется позже на сайте НЦФМ.