В сеть попали замеры производительности новой видеокарты AMD среднего класса

В 3DMark тестировали конкретно модель Sapphire RX 6700 XT NITRO+ с заводским разгоном. Видеокарта оказалась медленнее старшей RX 6800 XT NITRO+ на 52%. При это у второй видеокарты на 80% больше ядер (4608 против 2560).

А вот в сравнении с предшественником — Radeon RX 5700 XT — новая Radeon RX 6700 XT быстрее на 25%. В то же время видеокарта AMD проиграла GeForce RTX 3070 на 13% и Radeon RX 6800 на 26%. Журналисты пришли к выводу, что основным конкурентом Radeon RX 6700 XT станет NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti.