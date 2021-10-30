Компьютеры
Сегодня в 12:55
1 мин.

В сеть попало первое фото видеокарты Intel

Это будет конкурент NVIDIA RTX 3070 и AMD Radeon RX 6700
Intel готовится к выпуску своих первых игровых дискретных видеокарт Arc Alchemist. Источники опубликовали, похоже, первое изображение одной модели. Это даёт нам представление об устройстве видеокарты.
В сеть попало первое фото видеокарты Intel

Это первая реальная фотография видеокарты Intel. Вероятно, она была сделана на стадии подготовки к производству. Возможно, мы видим референсный финальный дизайн модели.

1 / 2

На фото видны различия в компоновке печатной платы по сравнению с инженерным образцом. Это ещё раз подтверждает, что заснята более новая версия модели на основе DG2-512EU. Карта на фотографии оснащена чёрной печатной платой и серебристым кожухом. Предполагается, что для флагманской десктопной видеокарты потребуются только 8-pin и 6-pin разъёмы питания (расчётный TDP составляет 225 Вт).

У видеокарты будет 4096 потоковых процессоров и до 16 ГБ памяти GDDR6. Данная модель станет конкурентом NVIDIA RTX 3070 и AMD Radeon RX 6700.

Источник: Videocardz