В сеть попало первое фото видеокарты Intel

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В сеть попало первое фото видеокарты IntelЭто будет конкурент NVIDIA RTX 3070 и AMD Radeon RX 6700
Intel готовится к выпуску своих первых игровых дискретных видеокарт Arc Alchemist. Источники опубликовали, похоже, первое изображение одной модели. Это даёт нам представление об устройстве видеокарты.
Это первая реальная фотография видеокарты Intel. Вероятно, она была сделана на стадии подготовки к производству. Возможно, мы видим референсный финальный дизайн модели.
На фото видны различия в компоновке печатной платы по сравнению с инженерным образцом. Это ещё раз подтверждает, что заснята более новая версия модели на основе DG2-512EU. Карта на фотографии оснащена чёрной печатной платой и серебристым кожухом. Предполагается, что для флагманской десктопной видеокарты потребуются только 8-pin и 6-pin разъёмы питания (расчётный TDP составляет 225 Вт).
У видеокарты будет 4096 потоковых процессоров и до 16 ГБ памяти GDDR6. Данная модель станет конкурентом NVIDIA RTX 3070 и AMD Radeon RX 6700.
Источник: Videocardz