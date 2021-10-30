В сеть попало первое фото видеокарты Intel

На фото видны различия в компоновке печатной платы по сравнению с инженерным образцом. Это ещё раз подтверждает, что заснята более новая версия модели на основе DG2-512EU. Карта на фотографии оснащена чёрной печатной платой и серебристым кожухом. Предполагается, что для флагманской десктопной видеокарты потребуются только 8-pin и 6-pin разъёмы питания (расчётный TDP составляет 225 Вт).

У видеокарты будет 4096 потоковых процессоров и до 16 ГБ памяти GDDR6. Данная модель станет конкурентом NVIDIA RTX 3070 и AMD Radeon RX 6700.