В сеть слили цены на видеокарты Intel

Флагманом линейки графических процессоров Arc A-Series является видеокарта Arc A770. Она будет потреблять 225 Вт и должна конкурировать с RTX 3060 Ti и Radeon 6650 XT. Стартовая цена видеокарты составит $399.

Процессором начального уровня будет A310 с TDP 75 Вт и 4 ГБ видеопамяти. Его стоимость должна быть меньше $99.