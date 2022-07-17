В сеть слили цены на видеокарты Intel

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В сеть слили цены на видеокарты IntelИ некоторые характеристики
Издание Wccftech заполучило скриншот из презентации Intel, на котором видны цены и характеристики грядущих видеокарт.
Журналисты уточняют, что это документ, которым Intel уже поделилась со своими основными тайваньскими партнёрами, поэтому он точен на данный момент.
Флагманом линейки графических процессоров Arc A-Series является видеокарта Arc A770. Она будет потреблять 225 Вт и должна конкурировать с RTX 3060 Ti и Radeon 6650 XT. Стартовая цена видеокарты составит $399.
Процессором начального уровня будет A310 с TDP 75 Вт и 4 ГБ видеопамяти. Его стоимость должна быть меньше $99.