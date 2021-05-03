В сеть слили характеристики новой бюджетной видеокарты NVIDIA для ноутбуков

Видеокарта будет основана на графическом процессоре GA107 с архитектурой Ampere. У модели будет 2560 ядер CUDA. Базовая частота графического процессора будет равна 1222 МГц, а Boost-частота — 1485 МГц. GeForce RTX 3050 Ti получит 4 ГБ видеопамяти GDDR6 со 128-битной шиной и частотой 1500 МГц. Пропускная способность памяти составит 192 ГБ/с. В характеристиках указывается интерфейс PCIe 3.0 x16.

Анонс ноутбуков с этой видеокартой ожидается 11 мая. Это должны быть игровые модели начального уровня.

Недавно в сети появились результаты тестов RTX 3050 Ti в бенчмарке. Видеокарта опережает настольную GeForce RTX 2060.