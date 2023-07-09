В Сеть слили сроки выхода Intel Core 14-го поколения

Ожидается, что запуск будет проходить в соответствии с привычной схемой Intel по выпуску моделей, обозначенных индексом K и не без него, причем дебют последней ожидается в первую неделю 2024 года, возможно, на выставке CES.

Как сообщается, предстоящие процессоры Core 14-го поколения будут совместимы с существующими материнскими платами LGA1700, за исключением одного процессора: по слухам, Core i7-14700K, для которого может потребоваться новая прошивка из-за его уникальной конфигурации из 8 производительных и 12 эффективных ядер.

ECSM также упоминает будущую настольную платформу под названием Arrow Lake, которая, как ожидается, представит новый дизайн и другой сокет, скорее всего, LGA-1851. Среди возможных чипсетов для материнских плат упоминаются Z890, B860 и H810.

Если информация ECSM окажется точной, график запуска Intel будет соответствовать прошлогоднему выпуску 13-го поколения Core, известному как Raptor Lake.