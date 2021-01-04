В сеть утекла невыпущенная операционная система Windows Core

То, что попало в сеть, содержит лишь «голое» ядро операционной системы. То есть оболочки ОС в сборке нет. Стоит напомнить, что Windows Core — это версия Windows, способная работать на HoloLens 2, а также выступающая основой для Windows 10X. В целом, этот проекта направлен на создание модульной, универсальной ОС. По идее, система должна была стать более защищённой, производительной на слабых устройствах и обеспечивающей лучшую автономность для них.

Проект Polaris, который был специальной версией Windows Core для ПК, закрыли. Microsoft переключилась на разработку Windows 10X.

То, что утекло в сеть, — это сборка RS3 RTM, совместимая с архитектурой ARM32. Её можно запустить только на устаревших устройствах, например, на Surface RT. Авторы издания Windows Central не рекомендуют загружать утёкшую сборку, так как это сопровождается рисками.