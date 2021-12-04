В сеть утекли цены недорогих материнских плат для новых процессоров Intel

Списком поделился проверенный инсайдер chi11eddog. В нём перечислены грядущие матплаты серии B660, которые позиционируются как продукты для широкого потребительского сегмента. Их цены начинаются со $119, а максимальное значение достигает $259. То есть материнские платы будут действительно доступными, особенно по сравнению с H670 и Z690.

Данные модели, которые подходят для процессоров Intel Alder Lake, перечислены ниже: