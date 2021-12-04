В сеть утекли цены недорогих материнских плат для новых процессоров Intel

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В сеть утекли цены недорогих материнских плат для новых процессоров IntelКажется, это будет неплохое предложение
В сети опубликовали полный список материнских плат MSI B660 для сборок ПК начального уровня. Там же были указаны их цены.
Списком поделился проверенный инсайдер chi11eddog. В нём перечислены грядущие матплаты серии B660, которые позиционируются как продукты для широкого потребительского сегмента. Их цены начинаются со $119, а максимальное значение достигает $259. То есть материнские платы будут действительно доступными, особенно по сравнению с H670 и Z690.
Данные модели, которые подходят для процессоров Intel Alder Lake, перечислены ниже:
- MAG B660 Tomahawk WiFi - $259;
- MAG B660M Mortar WiFi - $239;
- MAG B660M Mortar - $219;
- MAG B660M Bazooka - $199;
- PRO B660-A - $209;
- PRO B660M-A- WiFi- $209;
- PRO B660M-A - $189;
- PRO B660M-G - $139;
- PRO B660M-B - $129;
- PRO B660M-E - $119.
Источник: Wccftech