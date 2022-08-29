В сеть утекли цены новейших процессоров AMD Ryzen 7000

Сегодня в 15:48
1 мин.
В сеть утекли цены новейших процессоров AMD Ryzen 7000А анонс уже на носу
Источники заявили, что узнали цены на будущие настольные процессоры AMD на архитектуре Zen4. В частности, стало ясно, сколько будет стоить Ryzen 9 7950X.
Серия AMD Ryzen 7000 должна быть официально анонсирована уже скоро. Согласно последней информации, флагманский 16-ядерный процессор Ryzen 9 7950X будет стоить $799 (около 49 тысяч рублей) — столько же, сколько Ryzen 9 5950X на запуске. 12-ядерный Ryzen 9 7900X должен стоить $549.
8-ядерный процессор Zen4 под названием Ryzen 7 7700X будет стоить $449, что соответствует рекомендованной розничной цене 5800X и 5800X3D при запуске. 6-ядерный же Ryzen 5 7600X будет стоить $299.
Также источник заявил, что процессоры серии Ryzen 7000 поступят в продажу 15 сентября.