В сеть утекли цены новых настольных процессоров Intel

19:14, 26 ноября 2022
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В сеть утекли цены новых настольных процессоров IntelИх представят в январе
Канадский ритейлер раскрыл цены на новые процессоры Intel Raptor Lake. Выяснилось, что модель Intel Core i9-13900KS будет на 22% дороже, чем i9-13900K.
Фото: trustedreviews
Отмечается, что это первые потребительские процессоры Intel для настольных ПК с тактовой частотой 6 ГГц.
Также стала известна информация о 65-Вт моделях Core i9, Core i7 и Core i5. Они стоят больше, чем разблокированные аналоги серии K.
Videocardz/PC-Canada
Модели Intel Core i9-13900KS и 65-Вт будут представлены на выставке CES 2023 в начале следующего года.