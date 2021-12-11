В сеть утекли фото графических процессоров видеокарт Intel

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В сеть утекли фото графических процессоров видеокарт IntelДвух моделей
Intel готовит к выходу дискретные видеокарты Arc. С каждым днём о них становится известно всё больше и больше.
В сети опубликовали фотографии грядущих чипов DG2. Среди них: SOC1 (до 512 вычислительных блоков, EU) и SOC2 (до 128 EU).
По снимкам видно, насколько больше чип SOC1 по сравнению с SOC2. На фотографиях, скорее всего, представлены предварительные образцы. Такие графические процессоры необходимы для подготовки производителями индивидуальных плат или ноутбуков. Однако эти чипы, скорее всего, не предлагают производительность настоящих моделей.
Недавно Intel подтвердила, что выпустит свои графические процессоры в первом квартале 2022 года. Топовая модель DG2 с 512 EU с 16 ГБ памяти GDDR6 будет конкурировать с NVIDIA GeForce RTX 3070/Ti в настольной версии и с RTX 3070/3080 в ноутбуках.
Источник: Videocardz