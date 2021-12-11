В сеть утекли фото графических процессоров видеокарт Intel

В сети опубликовали фотографии грядущих чипов DG2. Среди них: SOC1 (до 512 вычислительных блоков, EU) и SOC2 (до 128 EU).

По снимкам видно, насколько больше чип SOC1 по сравнению с SOC2. На фотографиях, скорее всего, представлены предварительные образцы. Такие графические процессоры необходимы для подготовки производителями индивидуальных плат или ноутбуков. Однако эти чипы, скорее всего, не предлагают производительность настоящих моделей.