Компьютеры
Сегодня в 13:51
1 мин.

В сеть утекли фото графических процессоров видеокарт Intel

Двух моделей
Intel готовит к выходу дискретные видеокарты Arc. С каждым днём о них становится известно всё больше и больше.
В сеть утекли фото графических процессоров видеокарт Intel

В сети опубликовали фотографии грядущих чипов DG2. Среди них: SOC1 (до 512 вычислительных блоков, EU) и SOC2 (до 128 EU).

По снимкам видно, насколько больше чип SOC1 по сравнению с SOC2. На фотографиях, скорее всего, представлены предварительные образцы. Такие графические процессоры необходимы для подготовки производителями индивидуальных плат или ноутбуков. Однако эти чипы, скорее всего, не предлагают производительность настоящих моделей.

1 / 2

Недавно Intel подтвердила, что выпустит свои графические процессоры в первом квартале 2022 года. Топовая модель DG2 с 512 EU с 16 ГБ памяти GDDR6 будет конкурировать с NVIDIA GeForce RTX 3070/Ti в настольной версии и с RTX 3070/3080 в ноутбуках.

Источник: Videocardz
Новости партнеров
Новости партнеров