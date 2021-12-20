В сеть утекли фотографии ещё не выпущенной флагманской видеокарты NVIDIA

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В сеть утекли фотографии ещё не выпущенной флагманской видеокарты NVIDIAВозможно, это первое подтверждение существования RTX 3090 Ti
В сети появилась первая фотография упаковки видеокарты-флагмана RTX 3090 Ti. Модель выпустит ASUS в серии TUF Gamin.
Новая видеокарта NVIDIA должна стать первой моделью в линейке RTX 30 с TDP равным 450 Вт. Это почти на 100 Вт больше, чем у текущего флагмана. Заметно изменился и кулер видеокарты.
По фото коробки также видно цифру «4» рядом с информацией о PCIe Gen 4.0, что, скорее всего, подтверждает конфигурацию на 24 ГБ.
RTX 3090 Ti будет базироваться на графическом процессоре GA102-350 с 10752 ядрами CUDA. Это будет первая карта NVIDIA с памятью частотой 21 ГГц от Micron.
NVIDIA RTX 3090 Ti могут представить 4 января, а в продажу она поступит 27 января.
Источник: Videocardz