В сеть утекли фотографии ещё не выпущенной флагманской видеокарты NVIDIA

Новая видеокарта NVIDIA должна стать первой моделью в линейке RTX 30 с TDP равным 450 Вт. Это почти на 100 Вт больше, чем у текущего флагмана. Заметно изменился и кулер видеокарты.

По фото коробки также видно цифру «4» рядом с информацией о PCIe Gen 4.0, что, скорее всего, подтверждает конфигурацию на 24 ГБ.