В сеть утекли характеристики грядущих видеокарт серии NVIDIA RTX 3000

В частности, в этот период можно ждать анонс RTX 3080 Ti и RTX 3060. Возможно, даже случится опоздание на квартал. Чуть раньше — в третьем квартале 2020 — должны появиться RTX 3070 и RTX 3080.

Как пишет источник, модель RTX 3080 Ti получит 8192 ядра CUDA, 256 RT-ядер для реализации трассировки лучей, 1024 ядер Tensor и частоту до 1750 МГц. Характеристики остальных моделей можно посмотреть по таблице ниже: