В сеть утекли подробности о настольных процессорах Intel следующего поколения

В линейку входят процессоры Core i9 и Core i7, а также три модели Core i5 и две модели Core i3. Как правило, серия T часто имеет те же конфигурации ядер и потоков, что и полноценная серия K. Однако в этом случае есть незначительная разница.

Ниже представлен список процессоров:

i9-12900T 16 ядер (8+8), 24 потока, 30 МБ кеш-памяти L3, частота до 4,9 ГГц, GPU UHD 770;

i7-12700T 12 (8+4), 20T, 25 МБ L3, 4,7 ГГц, UHD 770;

i5-12600T 6 (6+0), 12T, 18 МБ L3, 4,6 ГГц, UHD 770;

i5-12500T 6 (6+0), 12T, 18 МБ L3, 4,4 ГГц, UHD 770;

i5-12400T 6 (6+0), 12T, 18 МБ L3, 4,2 ГГц, UHD 730;

i3-12300T 4 (4+0), 8T, 12 МБ L3, 4,2 ГГц, UHD 730;

i3-12100T 4 (4+0), 8T, 12 МБ L3, 4,1 ГГц, UHD 730.

Таким образом, у T-модели флагмана частота будет на 400 МГц ниже, чем у Core i9-12900K. Кроме того, Core i5 12600T получит только 4 эффективных ядра, а не шесть, как K-модель.

Данные модели должны появиться на рынке в начале 2022 года.