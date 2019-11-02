В сеть утекли все новые процессоры для компьютеров от Intel

Семейство Comet Lake-S будет представлено процессорами Xeon W, Core i9, Core i7, Core i5, Core i3, Pentium и Celeron. Новые CPU также потребуют новый сокет — LGA 1200.

Согласно информации самой Intel, процессоры десятого поколения Comet Lake будут производительнее представителей предыдущего поколения на 8-18%.

Флагманской моделью станет десятиядерный Intel Core i9-10900. Частоты, на которых он работает, таковы: базовая — 3,0 ГГц, разогнанная — 5,1 ГГц. TDP у него равно 65 Вт.

Ниже представлена таблица со всем модельным рядом Comet Lake: