В сеть утекло сравнение нового процессора-флагмана Intel с аналогом от AMD

Утечка состоялась ещё до анонса. Она отражает результаты тестов в бенчмарке Cinebench R15. Intel Core i9-10900K сравнили с AMD Ryzen 9 3950X. В результатах теста также можно заметить топовый процессор Intel 2018 года — Core i9-9900K.

Итак в однопоточном тесте Core i9-10900K набрал 222 балла, а Ryzen 9 3950X — 213. В многопоточном же тесте процессор AMD, который имеет преимущество в связи с 32 потоками, оказался на 48,61% быстрее конкурента от Intel.

Напомним, что Intel сегодня назвала Core i9-10900K самым быстрым игровым процессором.