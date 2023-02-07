В сеть уже утекли результаты тестов следующего флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 3

Пользователь, который поделился результатами Snapdragon 8 Gen 3, отметил, что платформа превосходит A16 Bionic в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench 5. Она получила 1930 и 6236 баллов соответственно. Это впечатляющие цифры, и, если предположить, что коммерческие смартфоны покажут такой же результат, они могут в конечном итоге превзойти iPhone.

Утверждается также, что предстоящий флагманский чипсет Qualcomm на 20% более энергоэффективен, чем Snapdragon 8 Gen 2.