В Сеть выложили изображения компьютера времен ВОВ для взлома нацистских кодов

Colossus — это не один компьютер, а целая серия машин, разработанных британскими учеными в период с 1943 по 1945 год. Эти огромные электронные бегемоты высотой более 2 метров были способны расшифровывать сообщения противника. Технология, лежащая в основе «Колосса», была революционной, в частности использование инженером Томми Флауэрсом вакуумных трубок для создания логических вентилей — предшественников полупроводниковых схем, лежащих в основе современных вычислительных машин.

В течение десятилетий существование Colossus оставалось окутанным тайной. Однако в 2000-х годах правительство Великобритании наконец признало его существование. Этот выпуск архивных материалов позволяет заглянуть в историю вычислительной техники и увидеть изобретательность тех, кто разрабатывал Colossus. Фотографии демонстрируют эволюцию компьютера с течением времени, а письмо, в котором рассказывается о работе Флауэрса, намекает на важность перехваченных немецких сообщений.

Хотя Colossus не был компьютером общего назначения, как ENIAC, который был разработан в 1945 году, он стал новаторским достижением, значительно продвинувшим область цифровых вычислений. Технология, разработанная для Colossus, заложила основу для будущих поколений компьютеров и продолжает оказывать влияние на современную вычислительную технику.