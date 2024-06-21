В Сети нашли доказательства существования неанонсированных Snapdragon X

Опубликовано 21 июня 2024, 15:00
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В Сети нашли доказательства существования неанонсированных Snapdragon XРасширение серии
Недавние находки в файлах драйверов GPU Adreno раскрыли расширенную линейку процессоров Qualcomm серии Snapdragon X. Глубокий анализ файлов позволил обнаружить до 10 различных SKU Snapdragon X.
Qualcomm, ранее подтвердившая лишь несколько моделей, теперь имеет более широкий спектр, включая такие варианты, как X1P, 62100, 42100 и так далее. Эти процессоры обещают различные конфигурации, вероятно, отличающиеся частотой разгона, хотя конкретные детали пока не разглашаются.
Несмотря на это, остается неясным, воплотятся ли все 10 SKU в коммерческие продукты. Тем не менее, расширение ассортимента Qualcomm подчеркивает ее стремление разнообразить и усовершенствовать линейку Snapdragon X, которая только недавно стала на слуху.