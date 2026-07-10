В Сети нашли намёки на видеокарты Nvidia RTX 50 Super

По данным калькулятора, RTX 5080 Super будет потреблять 415 ватт — на 55 ватт больше RTX 5080. RTX 5070 Ti Super вырастет с 300 до 350 ватт, а RTX 5070 Super с 250 до 275 ватт.

Правда, пока это всего лишь данные из стороннего калькулятора, а не официальный анонс.