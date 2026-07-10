В Сети нашли намёки на видеокарты Nvidia RTX 50 Super

Опубликовано 10 июля 2026, 15:111 мин.
В Сети нашли намёки на видеокарты Nvidia RTX 50 SuperМощнее и прожорливее
Ходили слухи, что Nvidia отложила или даже отменила выпуск видеокарт RTX 50 Super. Но теперь появились другие данные. В онлайн-калькуляторе для сборок Seasonic обнаружились упоминания сразу трёх моделей: RTX 5080 Super, RTX 5070 Ti Super и RTX 5070 Super.
© MSI
Если считать, что данные правдивы, то в глаза бросается сразу возросшее энергопотребление.
По данным калькулятора, RTX 5080 Super будет потреблять 415 ватт — на 55 ватт больше RTX 5080. RTX 5070 Ti Super вырастет с 300 до 350 ватт, а RTX 5070 Super с 250 до 275 ватт.
Правда, пока это всего лишь данные из стороннего калькулятора, а не официальный анонс.
Источник:techpowerup
Автор:Максим Многословный
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