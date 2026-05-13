В Сети нашли видеокарту Gigabyte RTX 5060 Ti с брендингом AMD Radeon

Оказалось, просто перепутали детали

Пользователь Reddit недавно купил видеокарту Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti, но на её боковой панели вместо ожидаемой надписи «GeForce RTX» красовалось «Radeon». Да, фирменное обозначение видеокарт AMD. Около полугода назад другой покупатель столкнулся с обратной ситуацией: его AMD Radeon RX 9060 XT была подписана как «GeForce RTX».