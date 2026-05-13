В Сети нашли видеокарту Gigabyte RTX 5060 Ti с брендингом AMD Radeon

Опубликовано 13 мая 2026, 14:47
В Сети нашли видеокарту Gigabyte RTX 5060 Ti с брендингом AMD RadeonОказалось, просто перепутали детали
Пользователь Reddit недавно купил видеокарту Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti, но на её боковой панели вместо ожидаемой надписи «GeForce RTX» красовалось «Radeon». Да, фирменное обозначение видеокарт AMD. Около полугода назад другой покупатель столкнулся с обратной ситуацией: его AMD Radeon RX 9060 XT была подписана как «GeForce RTX».
Как выяснилось, на заводе Gigabyte просто перепутали декоративные панели при сборке. Сама карта из первого случая после проверки оказалась обычной RTX 5060 Ti.
Обе модели — и RTX 5060 Ti, и RX 9060 XT — используют одну и ту же систему охлаждения WINDFORCE с одинаковыми вентиляторами и термопастой. Поэтому такая ситуация рано или поздно должна была произойти.
Gigabyte пока официально не комментировала инцидент.