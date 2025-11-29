В Сети оказалась прошивка BIOS для увеличения TDP до 2000 Вт в GeForce RTX 5090

Эта прошивка BIOS, для сотрудников лабораторий и профессиональных оверклокеров — кто занимается разгоном ПК — теперь доступна для широкой публики.

Однако, по словам пользователей сайта, даже с этой прошивкой энтузиасты не смогут превысить энергопотребление в 1200 Вт на современных видеокартах RTX 5090 из-за ограничений в печатных платах и разъёмах питания. Кроме того, встроенное ПО поддерживает напряжение на ядре на уровне 1,15 В, что обеспечивает высокое энергопотребление даже при небольшой нагрузке. Несмотря на эти ограничения, встроенное ПО может быть полезным для экстремальных сценариев разгона.