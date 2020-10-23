ferra.ru
Компьютеры
Сегодня 18:27

Опубликована инструкция для компьютерных мастеров с методами обмана клиентов

Вызывает возмущение
Пользователь Twitter опубликовал инструкцию для компьютерных мастеров, в которой описаны методы, как обмануть клиента и взять с него больше денег.

По словам автора твита, это фрагменты из инструкции для людей, которые приходят по объявлению «компьютерный мастер, пенсионерам скидка».

Во-первых, работникам советуют следить за тем, какими формулировками они пользуются. Если у клиента проблема с роутером, то мастер должен говорить ему: «НАСТРОЙКА роутера стоит 490 рублей», не подразумевая ремонт. Во-вторых, работникам рекомендуют делать вид, что проблема не решается простым ребутом (даже если она решается). Стоимость «работ» в случае выполнения пунктов инструкции многократно возрастает.

Приведены советы и по тому, как взять с клиента больше 12 тысяч рублей во время обращения по проблеме перегрева ноутбука.

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Фото: @A_Kapustin

Также в инструкции указаны «правильные» фразы для клиента при переустановке операционной системы. Автор предлагает брать деньги за установку каждого драйвера отдельно. Кроме того, мастерам советуют «ломать» жёсткий диск на каждой заявке.

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Фото: @A_Kapustin

Пока неясно, насколько инструкции достоверны, и кто их применяет.

Напомним, недавно компьютерный мастер из Петербурга взял с клиента 370 тысяч рублей за ремонт.