Опубликована инструкция для компьютерных мастеров с методами обмана клиентов

По словам автора твита, это фрагменты из инструкции для людей, которые приходят по объявлению «компьютерный мастер, пенсионерам скидка».

Во-первых, работникам советуют следить за тем, какими формулировками они пользуются. Если у клиента проблема с роутером, то мастер должен говорить ему: «НАСТРОЙКА роутера стоит 490 рублей», не подразумевая ремонт. Во-вторых, работникам рекомендуют делать вид, что проблема не решается простым ребутом (даже если она решается). Стоимость «работ» в случае выполнения пунктов инструкции многократно возрастает.

Приведены советы и по тому, как взять с клиента больше 12 тысяч рублей во время обращения по проблеме перегрева ноутбука.