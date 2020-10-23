Опубликована инструкция для компьютерных мастеров с методами обмана клиентов
По словам автора твита, это фрагменты из инструкции для людей, которые приходят по объявлению «компьютерный мастер, пенсионерам скидка».
Во-первых, работникам советуют следить за тем, какими формулировками они пользуются. Если у клиента проблема с роутером, то мастер должен говорить ему: «НАСТРОЙКА роутера стоит 490 рублей», не подразумевая ремонт. Во-вторых, работникам рекомендуют делать вид, что проблема не решается простым ребутом (даже если она решается). Стоимость «работ» в случае выполнения пунктов инструкции многократно возрастает.
Приведены советы и по тому, как взять с клиента больше 12 тысяч рублей во время обращения по проблеме перегрева ноутбука.
Также в инструкции указаны «правильные» фразы для клиента при переустановке операционной системы. Автор предлагает брать деньги за установку каждого драйвера отдельно. Кроме того, мастерам советуют «ломать» жёсткий диск на каждой заявке.
Пока неясно, насколько инструкции достоверны, и кто их применяет.
Напомним, недавно компьютерный мастер из Петербурга взял с клиента 370 тысяч рублей за ремонт.