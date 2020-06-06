В сети показали фотографии предполагаемой новейшей видеокарты NVIDIA RTX 3080

Как пишет издание Wccftech, NVIDIA планирует запустить видеокарты серии RTX 3000 ближе к концу 2020 года. Журналисты описывают дизайн модели на фотографии как «киберпанковый», а также указывают, что у видеокарты будут два вентилятора с обеих сторон. Печатная плата тут имеет неправильную форму с V-образным торцом. Это позволило разместить второй вентилятор, не увеличивая толщину видеокарты. Разъёмов питания на привычных местах не видно.

Стоит отметить, что на снимках показаны всё-таки прототипы RTX 3080, то есть на рынок конкретно в таком виде видеокарта вряд ли выйдет.