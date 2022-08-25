В сети появились цены нового поколения процессоров Intel Core

Скорее всего это просто заглушки для будущих процессоров. Тем не менее, стоит быть готовым к тому, что цены на новые процессоры Intel могут быть примерно на 15% выше, чем на предыдущее поколение.

Если рассматривать в первую очередь флагманский продукт, то Intel Core i9-13900K предлагается по цене 941 канадских долларов (CAD), что составляет около 725 долларов США. На том же сайте модель 12900K продается по цене 818 CAD, или примерно $630. Intel ранее заявляла, что будет повышать цены на процессоры в связи с инфляцией.

Возможно, здесь играет роль не только инфляция. Процессоры Intel Raptor Lake имеют более крупную матрицу с большим количеством ядер (за исключением, по слухам, Core i3-13100 4C/8T и ниже). i9-13900K / KF имеет на 33% больше процессорных ядер по сравнению с i9-12900K / KF.

Согласно последним слухам, процессоры Intel Core Raptor Lake будут выпущены в конце сентября или в октябре.