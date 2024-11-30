В Сети рассказали, как спрятать любую информацию в JPEG-картинки

Для встраивания данных мы изменяем наименее значимый бит в среднечастотных коэффициентах. Это позволяет избежать заметных изменений изображения, поскольку средние частоты менее заметны для человеческого глаза и меньше подвержены сжатию. Низкие частоты влияют на яркость, а высокие частоты могут быть потеряны при сжатии.

Метод предполагает кодирование сообщения в биты, изменение определенных элементов матрицы и сохранение измененного изображения. При декодировании происходит обратный процесс: биты извлекаются из матрицы DCT.

Объем памяти зависит от размера изображения и степени сжатия. Например, изображение размером 100×100 может хранить до 1,18 КБ данных, а изображение размером 5000×5000 — до 3 МБ.

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