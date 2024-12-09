Компьютеры
Опубликовано 09 декабря 2024, 15:45
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В Сети рассказали о бесфайловых вирусах — угрозе, которую невозможно обнаружить

Будьте бдительны
Бесфайловые вредоносные программы — один из самых опасных типов киберугроз на сегодняшний день, пишет ресурс Medium. В отличие от традиционных вредоносных программ, они не используют файлы для заражения систем. Вместо этого он действует непосредственно в памяти RAM, используя встроенные системные инструменты, такие как PowerShell или скрипты. Это затрудняет обнаружение и защиту.
В Сети рассказали о бесфайловых вирусах — угрозе, которую невозможно обнаружить
© Ferra

Атака начинается с таких стандартных методов, как фишинговые письма или скомпрометированные документы. Попав внутрь, вредоносный код работает в памяти и перехватывает легитимные инструменты, чтобы избежать обнаружения. Бесфайловые вредоносные программы могут похищать данные, устанавливать ПО-вымогателей или открывать бэкдоры, не оставляя следов на жестком диске.

Среди примеров безфайловых атак можно назвать Operation Cobalt Kitty, которая использовала PowerShell для доставки вредоносных программ в память, и ботнет HeadCrab, который захватывал серверы для майнинга криптовалют. Эти атаки наносят значительный ущерб — от кражи данных до замедления работы системы.

Для защиты от безфайловых вредоносных программ необходимо сосредоточиться на обнаружении странного поведения ПК, далее ограничить доступ к системным инструментам и постоянно обновлять ПО.

Источник:Medium
Автор:Максим Многословный
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