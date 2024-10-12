В Сети разочаровались характеристиками грядущих процессоров AMD Ryzen 9000X3D

А вы?

Недавняя утечка предоставила ранний взгляд на еще не анонсированные процессоры AMD Ryzen 9000X3D для ПК, которые, судя по всему, не дадут значительного прироста производительности, на который многие надеялись.