В Сети разочаровались характеристиками грядущих процессоров AMD Ryzen 9000X3D

Опубликовано 12 октября 2024, 23:151 мин.
В Сети разочаровались характеристиками грядущих процессоров AMD Ryzen 9000X3DА вы?
Недавняя утечка предоставила ранний взгляд на еще не анонсированные процессоры AMD Ryzen 9000X3D для ПК, которые, судя по всему, не дадут значительного прироста производительности, на который многие надеялись.
Согласно слайдам из презентации MSI, опубликованной HardwareLuxx, новые чипы показывают неплохой прирост многопоточной производительности — 8-ядерный 9000X3D обгоняет Ryzen 7 7900X3D на 28% в тесте Cinebench R23. Однако прирост производительности в играх, таких как Black Myth: Wukong и Shadow of the Tomb Raider, составляет всего 2%.
Данные MSI также указывают на то, что производительность Ryzen 9000X3D почти идентична обычной серии Ryzen 9000 при одинаковой частоте процессора. Хотя финальные версии чипов могут показать лучшие результаты, утечка вызывает вопросы.