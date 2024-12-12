В Сети собрали слухи о новых устройствах создателей консоли Steam Deck

Судя по коду SteamOS, Fremont может быть телевизионным стриминговым боксом, возможно, на чипе AMD. Он может позволить пользователям транслировать игры из имеющейся библиотеки Steam, предлагая более дешевую альтернативу консолям.

Возможно, Valve также планирует беспроводную VR-гарнитуру, которая, по слухам, будет называться «Deckard». Судя по утечкам, это может быть отдельное устройство, не требующее ПК. Гарнитура может включать в себя новые контроллеры, потенциально напоминающие контроллеры *Meta.

Кроме того, Valve может разрабатывать новый Steam контроллер. Известный под названием «Ibex», он может быть оснащен трекпадом для лучшей совместимости с компьютерными играми, в которых используется управление мышью.

Однако Steam Deck 2 ждать в ближайшее время не стоит.