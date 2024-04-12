В Сети всплыли подробности новейших Apple Mac Studio и Mac Pro

Чипы нового поколения M4 представлены в трёх вариантах: Donan (начальный уровень), Brava (мощный) и Hidra (топовый). Новый Mac Pro с M4 ожидается в 2025 году. В отчёте говорится, что Apple, скорее всего, будет использовать в нем самый мощный Hidra.

Максимальный объём оперативной памяти нынешнего Mac Pro составляет 192 ГБ. Хорошие новости? Ожидается, что следующая модель будет поддерживать 512 ГБ объединённой памяти.

Несмотря на более низкие показатели продаж по сравнению с другими Mac, Mac Pro имеет преданных поклонников. Похоже, Apple прислушивается к ним и намерена «усовершенствовать» машину в следующем году в ответ на отзывы пользователей.

Mac Studio: M3 или M4? Вопрос остаётся открытым. В отличие от Mac Pro, Mac Studio ещё не получил обновления M3. В отчёте сообщается, что Apple тестирует две версии Mac Studio: одну с M3, а другую — с вариацией чипа M4 Brava. Но можно ожидать появления нового Mac Studio с чипом M4 где-то в середине 2025 года.