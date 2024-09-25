В Сети вспомнили про кнопку «TURBO» у старых ПК. Её функция иронична

Изначально появившаяся вместе с кнопками Power и Reset, кнопка Turbo служила ироничной цели: она замедляла работу компьютера, а не ускоряла ее. Эта функция стала незаменимой с появлением более быстрых процессоров, особенно после оригинального Intel 8086, который работал на частоте 4,77 МГц. Многие ранние программы, особенно игры, были рассчитаны на работу на такой низкой тактовой частоте.

С появлением новых, более быстрых процессоров эти программы часто работали слишком быстро, что приводило к «разочарованию» и сбоям в работе ПО. Кнопка Turbo позволяла снизить скорость работы процессора, обеспечивая совместимость. В некоторых системах для переключения этого режима даже были предусмотрены сочетания клавиш Ctrl-Alt-плюс и Ctrl-Alt-минус.