В Сети вспомнили про кнопку «TURBO» у старых ПК. Её функция иронична

В Сети вспомнили про кнопку «TURBO» у старых ПК. Её функция ироничнаОна ПК замедляла
Изначально появившаяся вместе с кнопками Power и Reset, кнопка Turbo служила ироничной цели: она замедляла работу компьютера, а не ускоряла ее. Эта функция стала незаменимой с появлением более быстрых процессоров, особенно после оригинального Intel 8086, который работал на частоте 4,77 МГц. Многие ранние программы, особенно игры, были рассчитаны на работу на такой низкой тактовой частоте.
С появлением новых, более быстрых процессоров эти программы часто работали слишком быстро, что приводило к «разочарованию» и сбоям в работе ПО. Кнопка Turbo позволяла снизить скорость работы процессора, обеспечивая совместимость. В некоторых системах для переключения этого режима даже были предусмотрены сочетания клавиш Ctrl-Alt-плюс и Ctrl-Alt-минус.
Кнопка Turbo была распространена, но с появлением процессора Pentium в конце 1990-х годов она стала исчезать.
Операционные системы стали более эффективно справляться с проблемами синхронизации, что сделало кнопку Turbo неактуальной.