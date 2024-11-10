В США обвинили китайскую SMIC в нарушении санкций против китайской Huawei

Макаул, возглавляющий Комитет по иностранным делам Палаты представителей США, попросил Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли страны провести проверку фабрик SMIC, выразив обеспокоенность, что компания помогает Huawei обходить санкции США.

Обвинения основываются на недавних достижениях SMIC, таких как производство процессоров Huawei HiSilicon Kirin 9000S и Ascend 910B, изготовленных с использованием технологий 7нм и 6нм.

Министерство торговли США подтвердило получение письма и сообщило, что ответит официальным образом, но его способность обеспечивать исполнение санкций уже подвергалась критике достаточно вспомнить скандал с TSMC на днях, когда в ИИ-ускорителях Huawei нашли её разработки.