В США продавали поддельные «SSD на 30 ТБ». На самом деле это были две SD-карты

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В США продавали поддельные «SSD на 30 ТБ». На самом деле это были две SD-картыИх предлагали по невероятной цене
До недавнего времени американский магазин Walmart предлагал покупателям невероятную сделку: SSD на 30 ТБ по цене всего в $17,99. Теперь вскрылся обман.
Один исследователь в области кибербезопасности, который увидел аналогичный товар на AliExpress, понял, что предложение слишком хорошее, чтобы быть правдой. Он купил диск и разобрал его, чтобы узнать, что именно происходит. Внутри он нашёл две маленькие карты памяти, и устройство было запрограммировано таким образом, чтобы при подключении к компьютеру показывало, будто у него 30 ТБ памяти.
Журналисты, узнавшие об обмане, связали с Walmart. Магазин уже убрал поддельные SSD с сайта.