В США продавали поддельные «SSD на 30 ТБ». На самом деле это были две SD-карты

Один исследователь в области кибербезопасности, который увидел аналогичный товар на AliExpress, понял, что предложение слишком хорошее, чтобы быть правдой. Он купил диск и разобрал его, чтобы узнать, что именно происходит. Внутри он нашёл две маленькие карты памяти, и устройство было запрограммировано таким образом, чтобы при подключении к компьютеру показывало, будто у него 30 ТБ памяти.