Опубликовано 23 ноября 2025, 16:301 мин.
В США вернулись к вопросу поставок Китая ИИ-ускорителей Nvidia H200 — СМИМогут начаться вновь
Администрация США рассматривает возможность разрешить Nvidia продавать свои мощные ИИ-ускорители H200 в Китай. Об этом пишут СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Вопрос изучает Министерство торговли, которое контролирует экспорт технологий. Решение пока не принято.
© Nvidia
В Белом доме отказались комментировать обсуждение, отметив лишь, что власти стремятся «сохранять технологическое лидерство США и обеспечивать национальную безопасность». Nvidia заявила, что действующие ограничения не позволяют компании предлагать в Китае конкурентоспособные чипы для центров обработки данных.
Пересмотр правил стал возможен после того, как Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин договорились о временном смягчении торговых и технологических разногласий на встрече в Пусане.