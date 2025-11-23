В Белом доме отказались комментировать обсуждение, отметив лишь, что власти стремятся «сохранять технологическое лидерство США и обеспечивать национальную безопасность». Nvidia заявила, что действующие ограничения не позволяют компании предлагать в Китае конкурентоспособные чипы для центров обработки данных.

Пересмотр правил стал возможен после того, как Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин договорились о временном смягчении торговых и технологических разногласий на встрече в Пусане.