В тесте сравнили самые дешёвые современные процессоры Intel и AMD

Intel Core i5-11400 — это шестиядерный процессор с поддержкой 12 потоков. Результаты его тестирования появились в базе данных Geekbench. Образец проверили дважды на матплате ASRock Z590M Pro4 с 16 ГБ памяти DDR4-2133 МГц. Надо понимать, что скорость памяти влияет на производительность.

В одноядерном тесте Core i5-11400 набрал 1490 баллов, то есть новинка на 34% быстрее, чем предыдущая модель Core i5-10400. В мультиядерном тесте результат равен 6576 баллам. Это на 16% больше, чем у предшественника.

У шестиядерного процессора AMD Ryzen 5 5600X результаты такие: 1600 и 8100 баллов.

Новинка от Intel должна поступить в продажу 18 марта. Её стоимость должна составить около $200.