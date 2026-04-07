В видеокартах Nvidia с GDDR6-памятью нашли серьезную уязвимость

Как это так работает? Злоумышленник запускает на видеокарте специальную программу, которая вызывает сбои в памяти. Если таких сбоев много, можно подделать адреса, по которым видеокарта обращается к данным. В итоге — получить доступ к чужим областям памяти, включая оперативную память всего компьютера.

В одном из экспериментов на видеокарте RTX 3060 удалось вызвать более 1100 сбоев. Это позволило исследователям выйти за пределы видеопамяти и добраться до основной системы.

Nvidia уже знает об этой проблеме. Обычным пользователям пока беспокоиться не о чем: для атаки нужен специальный код и доступ к системе. Однако в серверных и ИИ-центрах, где одной картой пользуются несколько человек, угроза уже серьезна.